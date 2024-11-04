83 криптовалютных проекта привлекли $351 млн за прошлую неделю

С 26 октября по 2 ноября 2024 года 83 проекта привлекли $351 млн инвестиций. Лидеры: Kraken ($100 млн гранта от Optimism Foundation, сниженного до $37,4 млн) для запуска решения Ink, и Infinex ($67,7 млн через NFT Patron) для подготовки к «пост-CEX» этапу.