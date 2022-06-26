Поцелуй женской руки: откуда взялась эта традиция

Поцелуй, как выражение некоей связи, общности и единства, человек позаимствовал из дикой природы. Аналогичные действия можно наблюдать у птиц, насекомых и млекопитающих: касание клювами и усиками, потирание носами, облизывание мордочки и пр.
Поцелуй, как выражение некоей связи, общности и единства, человек позаимствовал из дикой природы. Аналогичные действия можно наблюдать у птиц, насекомых и млекопитающих: касание клювами и усиками, потирание носами, облизывание мордочки и пр.
Свежие комментарии