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Поцелуй женской руки: откуда взялась эта традиция

Поцелуй женской руки: откуда взялась эта традиция

Поцелуй, как выражение некоей связи, общности и единства, человек позаимствовал из дикой природы. Аналогичные действия можно наблюдать у птиц, насекомых и млекопитающих: касание клювами и усиками, потирание носами, облизывание мордочки и пр.

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