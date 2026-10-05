Владимирцы выиграли 23 медали на областных соревнованиях по плаванию

Областные соревнования по плаванию прошли в Городском центре здоровья с участием 193 спортсменов из 13 муниципалитетов, а победу в общем зачёте одержала команда Владимира с 9 золотыми, 7 серебряными и 7 бронзовыми медалями.
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