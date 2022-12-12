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Мэр Сухого Лога попрощался с горожанами

Мэр Сухого Лога попрощался с горожанами

Глава Сухого Лога Роман Валов сегодня провел свое последнее аппаратное совещание в мэрии. «Друзья, сегодняшнее аппаратное совещание под моим руководством являлось заключительным и я искренне благодарю каждого за годы плодотворного сотрудничества.

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