Мэр Сухого Лога попрощался с горожанами

Глава Сухого Лога Роман Валов сегодня провел свое последнее аппаратное совещание в мэрии. «Друзья, сегодняшнее аппаратное совещание под моим руководством являлось заключительным и я искренне благодарю каждого за годы плодотворного сотрудничества.