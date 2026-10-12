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Москва пригласила компании украсить своими брендами новогодние ели, катки и трассы

Москва пригласила компании украсить своими брендами новогодние ели, катки и трассы

Власти Москвы открыли прием заявок от компаний, которые хотят стать партнерами проекта «Зима в Москве».

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