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В Казани мигрант из Узбекистана зарезал русского парня после конфликта в кафе

В Казани мигрант из Узбекистана зарезал русского парня после конфликта в кафе

В июле прошлого года в Казани мигрант из Узбекистана зарезал русского парня после конфликта в кафе.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Так конечно. И ни одна провокаторная сволочь, визжащая здесь - всех убить, и словом не вспомнит парнишку азиата, выводившего из горящего Крокус Сити 100 человек. А он ведь тоже сын мигрантов, это и его призывают убить или выгнать прочь
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1 час.
ИИ
Иван Иваныч
Точно, по фамилии вроде узбекских кровей, но разве это важно? Он спасал людей, независимо от национальности, верований или цвета кожи, не заморачиваясь, не думая о последующих наградах или благодарности, просто- спасал.
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1 час.
Николай Кузнецов
И я про это. Миграцию нужно конечно ограничить, и незаконно въезжающих назад отправить, а уж тем более никаких анклавов, никаких диаспор. Но и относится к ним следует справедливо, работает нормально, ведет прилично, так зачем таких равнять с нелегальными или полулегальными бандитами.
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26 мин.

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