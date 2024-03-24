Николай Кузнецов Так конечно. И ни одна провокаторная сволочь, визжащая здесь - всех убить, и словом не вспомнит парнишку азиата, выводившего из горящего Крокус Сити 100 человек. А он ведь тоже сын мигрантов, это и его призывают убить или выгнать прочь

ИИ Иван Иваныч Точно, по фамилии вроде узбекских кровей, но разве это важно? Он спасал людей, независимо от национальности, верований или цвета кожи, не заморачиваясь, не думая о последующих наградах или благодарности, просто- спасал.