В рамках профилактической акции «Без прав — ты не прав!» сотрудники Госавтоинспекции Республики Татарстан провели беседы с водителями, задав им ключевой вопрос: «Разрешили бы вы своему ребёнку-подростку приобрести мотоцикл?» Основная цель данного мероприятия — сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники, а также недопущение несовершеннолетних водителей, не имеющих соответствующей категории, к управлению транспортными средствами.