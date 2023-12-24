Армия США в 2024 году станет самой малочисленной со времен Второй мировой войны, пишет Yahoo News. За последние три года численность армии сократилась на 64 тысячи человек и достигла 1 млн 284 тысяч человек.
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