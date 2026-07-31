Минэнерго Казахстана сообщило об обсуждении переработки нефти с Россией

Россия и Казахстан могут вывести энергетическое сотрудничество на новый уровень, запустив схему переработки российской нефти на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах с последующей поставкой части произведенного топлива обратно.
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