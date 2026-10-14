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Царьград

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Пассажиры рейса Москва – Хургада остались в Турции без вещей на три дня

Пассажиры рейса Москва – Хургада остались в Турции без вещей на три дня

Туристы из России столкнулись с проблемами при получении чемоданов после задержки вылета из Внуково.Примерно три десятка путешественников, прибывших на египетский курорт рейсом NE 601 авиакомпании Nesma Airlines, не смогли забрать свои вещи по прилете 12 октября.

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