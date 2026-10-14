Пассажиры рейса Москва – Хургада остались в Турции без вещей на три дня

Туристы из России столкнулись с проблемами при получении чемоданов после задержки вылета из Внуково.Примерно три десятка путешественников, прибывших на египетский курорт рейсом NE 601 авиакомпании Nesma Airlines, не смогли забрать свои вещи по прилете 12 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Илон Маск связал ...
- Не рой другому ям...
- T "Мы уже знаем, ку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым