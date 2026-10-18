На турнире UFC Fight Night 291 в Эдмонтоне 12 из 13 боев завершились досрочно (семь нокаутов, пять сабмишенов) Это повторение рекорда промоушена, который был установлен 1 августа этого года на UFC Fight Night 283 в Сербии, где также оформили 12 финишей (восемь нокаутов, четыре сабмишена), но на этом турнире было 14 боев.
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