“The Supreme Court on Monday rebuffed a bid from accused Sept. 11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed and two alleged accomplices to revive plea agreements that they reached with military prosecutors before being revoked by the Biden administration,” CBS News reports.
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