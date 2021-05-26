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Соловьев одной фразой ответил на вопрос о возможном избиении Протасевича белорусскими силовиками

Он не исключил, что избиение могло и не быть.Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что не стоит делать преждевременных выводов в вопросе, применяли ли белорусские силовики силу к к основателю оппозиционного telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу.

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