Байден пытается подкупить Конгресс: Ради помощи Киеву он готов снять запрет на экспорт СПГ

Соединённые Штаты могут пойти на снятие запрета на экспорт СПГ ради согласования помощи Украине.Американские власти вполне возможно снимут наложенный президентом Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
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