Календарь церковных праздников с 8 по 14 января 2024 года Елена ГалицкаяВ преддверии нового года православные христиане готовятся отметить один из самых светлых и радостных праздников — Рождество Христово.
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