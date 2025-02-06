EHJ: жир в мышцах повышает риск серьезных сердечных заболеваний

Международная команда ученых под руководством профессора Вивиани Такети из Клиники «Бригем энд уименс» в Бостоне, доказала, что отложения жира внутри мышц, известные как интермускулярный жир, связаны с повышенным риском сердечного приступа, сердечной недостаточности и даже смерти, вне зависимости от индекса массы тела.