Apple AirPods уязвимы. Их можно прослушивать

Обнаружена уязвимость в прошивке наушников Apple AirPodsВ прошивке беспроводных наушников Apple AirPods выявлена опасная уязвимость, позволяющая злоумышленникам прослушивать телефонные разговоры пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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