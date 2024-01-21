Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Перевоспитывать взрослого человека, будь то мужчина или женщина - напрасный труд, потому что это равносильно изломать человека по своему хотению, и совсем не факт, что у вас получится то чего хочется... можете даже себе лютого врага сотворить. Оно вам надо? Проще сразу поискать такого человека, о котором мечтаете,... пусть это будет дольше - зато никого ломать не надо будет...