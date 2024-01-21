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Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так

Когда хотел воспитать жену под себя, но что-то пошло не так

  Лично я не понимаю, почему считается, будто это женщины спят и видят, как бы переделать какого-нибудь мужчину.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Перевоспитывать взрослого человека, будь то мужчина или женщина - напрасный труд, потому что это равносильно изломать человека по своему хотению, и совсем не факт, что у вас получится то чего хочется... можете даже себе лютого врага сотворить. Оно вам надо? Проще сразу поискать такого человека, о котором мечтаете,... пусть это будет дольше - зато никого ломать не надо будет...
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14 час.
a
alеxandra
А у меня вариант,что просто хочет, запинав меня, самоутвердиться.С одной стороны хотел,чтобы и выглядела хорошо и карьера была у меня.С другой стороны, только я опережала его по карьере,становился злобным.Вобщем, будь с короной на голове,но всегда держи в зубах для него тапки.🥵
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8 час.

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