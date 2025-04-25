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Беспощадная трёпка: Кудряшов единогласным решением судей победил Букера

Беспощадная трёпка: Кудряшов единогласным решением судей победил Букера

Дмитрий Кудряшов единогласным решением судей взял верх над Райделлом Букером на турнире в Самаре. Российский боксёр не просто работал первым номером, а владел подавляющим преимуществом на протяжении всего поединка и вынуждал американца защищаться.

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