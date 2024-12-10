От спиритизма до конспирологии: как и почему в мире менялась мода на антинаучные заблуждения

Законам моды подчиняются не только прически и наряды, но и популярность антинаучных теорий Фундаментальные научные факты часто формулируются как запреты: нельзя создать энергию из ничего, нельзя двигаться быстрее света, нельзя силой мысли нарушать законы природы.