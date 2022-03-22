Интересные особенности племени Сури, в котором можно даже пожить в Африке

Африканское племя Сури является одним из самых отдаленных от цивилизации по местоположению и представляет из себя полностью закрытое от внешнего мира сообщество людей, которые продолжают вести первобытный образ жизни и неукоснительно следуют древним традициям, что неоднократно становилось причиной пресечь отдельные действия, совершаемые членами сообщества, поскольку они противоречат не только правилам жизни в цивилизованном мире, но и идут вразрез с моральными и этическими нормами.