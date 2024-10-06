Команда UltraCOM превращает обед в турнир по настольному теннису!

Настольный теннис в обеденный перерыв - прекрасный способ расслабиться и зарядиться энергией перед продолжением рабочего дня! Всего за несколько минут можно оторваться от компьютера и окунуться в захватывающую игру, где не так важен уровень подготовки, как желание подвигать телом и отвлечься.