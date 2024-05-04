Кобахидзе: поддерживаемые из-за рубежа организации хотели революций в Грузии

Финансируемые из-за рубежа организации предпринимали попытки совершения государственных переворотов в Грузии в период с 2020 по 2023 год, в этой связи принятие закона об иноагентах является важной предпосылкой для достижения деполяризации общества.
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