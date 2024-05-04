Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    ЦРУ очень ловко маскируется под сектантов. Уж больно это благодарная для них сфера деятельности.В Москве суд арес...
  • Серега
    Хохлотвари!Губернатор Богома...
  • Евгений Благородный
    И НАТО наступит крендец.Полковник Матвийч...

Кобахидзе: поддерживаемые из-за рубежа организации хотели революций в Грузии

Кобахидзе: поддерживаемые из-за рубежа организации хотели революций в Грузии

Финансируемые из-за рубежа организации предпринимали попытки совершения государственных переворотов в Грузии в период с 2020 по 2023 год, в этой связи принятие закона об иноагентах является важной предпосылкой для достижения деполяризации общества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх