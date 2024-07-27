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Кардиолог объясняет, как страдает организм во время жары

Кардиолог объясняет, как страдает организм во время жары

Кардиолог объясняет, как страдает организм во время жары Максим МорозовКардиолог, профессор доктор Предраг Митрович говорит, что при таких высоких температурах подвергаются риску все органы и страдает весь организм.

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