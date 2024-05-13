ОТКРОВЕННО О КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ: "НЕТ НИКАКОЙ ТАЙНЫ, КТО, ГДЕ И КАК ВОРУЕТ"

Валерий Каулин

Америку не открыл. Удивительно, что до власти дошло, что если важное для обороноспособности страны предприятие плохо управляется или делаются попытки его банкротить, власть принимает решение о его национализации. А весь комплекс ЖКХ, являющийся системой жизнеобеспечения населения, отдан на откуп частникам! То есть, страну жалко, а население не очень? А она без населения что из себя будет представлять? Или, что будет, если население в конце концов осознает, как его имеют?