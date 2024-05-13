Константин Крохин откровенно рассказал о коррупции в отечественной сфере ЖКХ: "Нет никакой тайны, кто, где и как ворует".
ОТКРОВЕННО О КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ: "НЕТ НИКАКОЙ ТАЙНЫ, КТО, ГДЕ И КАК ВОРУЕТ"
Комментарии
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Валерий Каулин
Америку не открыл. Удивительно, что до власти дошло, что если важное для обороноспособности страны предприятие плохо управляется или делаются попытки его банкротить, власть принимает решение о его национализации. А весь комплекс ЖКХ, являющийся системой жизнеобеспечения населения, отдан на откуп частникам! То есть, страну жалко, а население не очень? А она без населения что из себя будет представлять? Или, что будет, если население в конце концов осознает, как его имеют?
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59 мин.
Николай Татарников
Да скоро будем жить в землянках.
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50 мин.
НН
Надежда Никитина
Население уже давно осознало, просто, пока, сделать ничего не может. Все суды, прокуратура , налоговая, приставы-опричники, жилкомсервисы, муниципальные власти - все защищают интересы этих частников. А, эти УК уже совсем ничего не делают - безнаказанность полная. А, пресловутая контора капремонт это ГОП -СТОП чистой воды. ТЭЦ вообще в беспредельном воровстве.
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48 мин.
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