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Воронежские новости

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Основатель «Калина ойл» оказался в воронежском СИЗО: Борисову ужесточили меру пресечения

Основатель «Калина ойл» оказался в воронежском СИЗО: Борисову ужесточили меру пресечения

Коминтерновский районный суд Воронежа отправил под стражу основателя сети заправок «Калина ойл» Валерия Борисова до 7 ноября.

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