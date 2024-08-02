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Адвокат арестованного в США Винника объяснил, почему его не включили в обмен

Адвокат арестованного в США Винника объяснил, почему его не включили в обмен

ТАСС/Юрий Малинов Арестованный в США россиянин Александр Винник, вероятно, не был включен в список на обмен заключенными, поскольку Вашингтон редко выпускает людей до вынесения приговора, заявил в беседе с "Известиями" его адвокат Аркадий Бух.

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