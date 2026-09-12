В Швеции пройдут выборы в парламент

В Швеции состоятся выборы в парламент страны, а также в региональные и муниципальные органы власти. По данным Избирательной комиссии, в нынешнем голосовании зарегистрировано значительно больше политических партий, чем в предыдущие годы: в выборах в Риксдаг участвуют 165 объединений, в региональных выборах - 173, а в муниципальных - 380.
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