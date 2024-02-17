Артистка не просто так скрывает свое место жительства и не выходит в соцсети. Алла Пугачева globallookpress.
«Душу тянут»: от кого на самом деле прячется тоскующая на чужбине Пугачева
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Это она-то переживает от излишнего внимания к себе???? Да она на этом живёт уже лет 30!!!! Фонограммы да лайки и дизлайки-вот и всё её мечты.....Ну пение даже под это самое уже ушло,а чтобы помнили её,, растёт все более и более: а как же сохранить то,что уже осталось: видимость семьи,детей и публичность????
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16 час.
Вера Охотникова
Это её выбор
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13 час.
ТБ
Татьяна Бут
Она поступает правильно. Надо помалкивать. Слово не воробей, выпустишь - не поймаешь.
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8 час.
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