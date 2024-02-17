«Душу тянут»: от кого на самом деле прячется тоскующая на чужбине Пугачева

Zoia Goldshtab

Это она-то переживает от излишнего внимания к себе???? Да она на этом живёт уже лет 30!!!! Фонограммы да лайки и дизлайки-вот и всё её мечты.....Ну пение даже под это самое уже ушло,а чтобы помнили её,, растёт все более и более: а как же сохранить то,что уже осталось: видимость семьи,детей и публичность????