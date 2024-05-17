Сестре жены генерала Юрия Кузнецова принадлежит элитный коттедж в Краснодаре

Сестра жены генерал-лейтенанта, начальника главного управления кадров Минобороны РФ, Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, владеет роскошным трехэтажным коттеджем в одном из самых престижных районов Краснодара, а также квартирой.
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