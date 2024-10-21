Суд обязал экс-замминистра строительства выплатить 91 миллион рублей за нерадивые "бесхозные" дома

Бывший заместитель министра строительства Республики Бурятия Александр Кочелев должен выплатить более 91 миллиона рублей за некачественное жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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