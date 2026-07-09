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Царьград

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Daily Mail: Адель изменилась из-за потери веса или ботокса?

Daily Mail: Адель изменилась из-за потери веса или ботокса?

Британская певица Адель удивила новой внешностью на Гран-при Великобритании. Врачи-эксперты Альма Каменица и Пол Банвелл обсудили, какие изменения могли быть вызваны потерей веса и возможными инъекциями ботокса.

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