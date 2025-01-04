И снова ЧП с возгоранием автомобиля в Новоаннинском районе. 🔥Утром между х. Кузнецовским и Бочаровским вспыхнул автомобиль LADA Kalina.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
И снова ЧП с возгоранием автомобиля в Новоаннинском районе. 🔥Утром между х. Кузнецовским и Бочаровским вспыхнул автомобиль LADA Kalina.