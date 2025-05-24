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Секреты химии праздника.

Секреты химии праздника.

День химика - последний этап марафона майских праздников для шинников. Как собираются его отмечать, какие традиции в этом плане существуют в рабочем коллективе и семье, нам рассказали действующие работники ´Белшины´.

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