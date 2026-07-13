«М.Видео»: в России отдают предпочтение спортивным умным часам

Покупатели все чаще выбирают более функциональные модели в среднем ценовом сегменте По данным «М.Видео», в первом полугодии 2026 года в России было продано 2,88 млн устройств носимой электроники на общую сумму 20,85 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии