iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

«М.Видео»: в России отдают предпочтение спортивным умным часам

«М.Видео»: в России отдают предпочтение спортивным умным часам

Покупатели все чаще выбирают более функциональные модели в среднем ценовом сегменте По данным «М.Видео», в первом полугодии 2026 года в России было продано 2,88 млн устройств носимой электроники на общую сумму 20,85 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии