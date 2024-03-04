Внедорожникам Tank придется непросто. В Россию едут BAIC BJ60 и новый BAIC BJ40, это аналоги Tank 500 и Tank 300

Сегодня состоялась премьера кроссовера BAIC X75 для России, и сегодня же были объявлены планы по расширению линейки: уже летом на российский рынок выйдет большой рамный внедорожник BAIC BJ60, а осенью появится новый BAIC BJ40 (он же BJ41) — и тоже рамный.