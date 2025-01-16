Во Владивостоке хотят лишить певца Лагутенко звания Почетного гражданина

Во Владивостоке представители общественности, которых поддержали некоторые депутаты городской думы, а также Почетные граждане пытаются лишить этого звания лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко, пишет «Российская газета».
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