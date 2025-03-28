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Овечкин организовал трогательное прощание для Флёри после матча НХЛ

Овечкин организовал трогательное прощание для Флёри после матча НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вывел команду на лёд для трогательной церемонии прощания с вратарем «Миннесоты» Марком-Андре Флёри после матча НХЛ.

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