Шоу-бизнес: «Смерть с косой», потерянная туфля, распухший палец и др забавные и страшные происшествия на коронациях британских монархов

На коронации Карла III некоторые впечатлительные гости едва не лишились чувств – в один из моментов торжественной церемонии вдруг появилась странная фигура, напоминавшая «смерть с косой» из фильма ужасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии