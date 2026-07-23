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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Смерть с косой», потерянная туфля, распухший палец и др забавные и страшные происшествия на коронациях британских монархов

Шоу-бизнес: «Смерть с косой», потерянная туфля, распухший палец и др забавные и страшные происшествия на коронациях британских монархов

На коронации Карла III некоторые впечатлительные гости едва не лишились чувств – в один из моментов торжественной церемонии вдруг появилась странная фигура, напоминавшая «смерть с косой» из фильма ужасов.

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