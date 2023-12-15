Жителя Архангельской области обвинили в госизмене за подготовку поджога воинской части

Мужчина вступил в сговор с представителями украинских спецслужб — дело против него возбудили по материалам ФСБЖитель Поморья получил от украинских кураторов задание — поджечь имущество войсковой части, предназначенное для обеспечения несения боевого дежурства и выполнения других специальных задач, в том числе в рамках СВО.