БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Неизвестный СССР: Депортация крымских татар увеличила их численность вдесятеро!

Неизвестный СССР: Депортация крымских татар увеличила их численность вдесятеро!

Интернационализм Сталина дорого обошёлся Красной Армии в первые годы войны Алексадр Широкорад На фото: во время памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации крымских татар (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) В поэме «За далью даль» Александр Твардовский писал: Он мог на целые народы Обрушить свой верховный гнев.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Могу добавить, что есть народы, которые живут тейпами, жузами – большими сообществами, племенами, если хотите. Вожди (старейшины) сказали, а дедовщину и у нас никто не отменял, они и пошли служить немцам. Правда, я читал раньше другие цифры про количество предателей среди Крымских татар. Надо было, наверное, осудить предателей судом военного трибунала, и отправить в штрафбаты, на фронт, искупать свою вину перед Родиной, а не в тылу отсиживаться. А Николай Николаевич Шматов, Ростовский казак, мне рассказывал, что товарищ Берия уговаривал товарища Сталина утопить две баржи с крымскими татарами. Говорил, закрой глаза, товарищ Сталин, я возьму грех на душу. …». Не закрыл глаза товарищ Сталин. «Сколько раз мы слышали &quot;обличительные&quot; речи в адрес сталинской политики перемещения народов из прифронтовой полосы! … В густой тени оставался вопрос депортаций в США, которые происходили в это же время. И хотя на территории США военные действия не велись, а значит и настоящей необходимости принимать столь жесткие меры, на самом-то деле не было, но американские власти устроили-таки депортацию японцев из Калифорнии, причём проведена она была более жестокими и циничными методами, чем сталинские депортации из прифронтовой полосы. … С начала 1942 года в специальные лагеря было помещено около 120 тысяч японцев (из которых 62% имели американское гражданство) с западного побережья США. Нужно отметить, что на самом деле, интернирование не ограничивалось только японцами, оно относилось также к немалому числу немецких и итальянских иммигрантов, семьи которых были заподозрены в нелояльности режиму. Помимо того депортации подверглись и те, кто визуально не был похож на японца (и даже скрывал своё японское происхождение) но, по данным ФБР имел хотя бы 1/16 часть японской «крови». Например, дети-сироты, у которых была «одна капля японской крови» (как было указано в письме американского чиновника), тоже были включены в программу по интернированию, были помещены в лагеря». [Насильственные депортации народов в США. maxim-kimov.livejournal.com›348714.html] Алиса сообщает, что при депортациях погибла тысяча японцев.  Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен
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