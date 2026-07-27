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Татар-информ

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В Татарстане приняли план по борьбе с буллингом до 2030 года

В Татарстане приняли план по борьбе с буллингом до 2030 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, утверждающее дорожную карту по профилактике буллинга в школах, колледжах и детских коллективах на 2026–2030 годы.

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