❗️Польские F-16C Block 52+ подняты в воздух в связи с активностью нашей дальней авиации, говорится в заявлении оперативного командования ВС Польши.
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❗️Польские F-16C Block 52+ подняты в воздух в связи с активностью нашей дальней авиации, говорится в заявлении оперативного командования ВС Польши.