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«Ну вот и свершилось». Источники: освобождению Харьковщины быть — Макрону скоро некуда будет вводить войска

«Ну вот и свершилось». Источники: освобождению Харьковщины быть — Макрону скоро некуда будет вводить войска

Автор: Михаил Громов Освобождению Харьковщины быть, президенту Франции Эммануэлю Макрону скоро некуда будет вводить войска, поскольку наступление ВС РФ развивается очень успешно, сообщили источники.

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Комментарии
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Eduard
Пускай к себе на Монматр их вводит,
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14 час.
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