Автор: Михаил Громов Освобождению Харьковщины быть, президенту Франции Эммануэлю Макрону скоро некуда будет вводить войска, поскольку наступление ВС РФ развивается очень успешно, сообщили источники.
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