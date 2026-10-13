Какое гениальное решение советские конструкторы использовали в Ан-72 Кто-то скажет, что советский Ан-72 самолёт в высшей степени неказистый и даже некрасивый.
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