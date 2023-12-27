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Общественная служба новостей

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Ярослав Нилов назвал главные направления социальной политики Госдумы в 2024 году

В эфире Общественной службы новостей, состоявшемся 26 декабря, глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об итогах деятельности своего структурного подразделения в нижней палате парламента и поделился планами на новыйновый, 2024 год.

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