Ярослав Нилов назвал главные направления социальной политики Госдумы в 2024 году

В эфире Общественной службы новостей, состоявшемся 26 декабря, глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об итогах деятельности своего структурного подразделения в нижней палате парламента и поделился планами на новыйновый, 2024 год.