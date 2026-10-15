Экономики ряда монархий Персидского залива продолжают падение. Сообщается, что ВВП Кувейта, Катара и Бахрейна могут сократиться в 2026 году на двузначные цифры, обнови антирекорд ковидных лет.
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