Воробьев: в Подмосковье права всех обманутых дольщиков уже восстановили

РИАМО - 29 дек. В Подмосковье права обманутых дольщиков восстановили до конца 2023 года. Некоторым из них осталось получить ключи от своих квартир или денежные компенсации, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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