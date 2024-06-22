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Гризманн о том, что Франция не забивала сама на Евро-2024: «Это немного расстраивает, но в этом нет ничего тревожного. Нам нужно быть более смертоносными в атаке»

Команда Дидье Дешама сыграла вничью со сборной Нидерландов во втором туре группового этапа чемпионата Европы (0:0).

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