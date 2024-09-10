Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома

Следствие обнаружило у арестованного по обвинению в получении взяток военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева дорогостоящую недвижимость, крупную сумму денег, включая иностранную валюту.
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